Огромная толпа подростков, идущих на разборки с «ЧВК Редан», попала на видео

Фото: инцидент Миасс/vk.com.
В Миассе Челябинской области толпа подростков направилась к торговому комплексу «Слон» на разборки с «ЧВК Редан». Однако на месте несовершеннолетних уже ожидала полиция. Кадры происшествия попали на видео.
По официальной информации от ГУ МВД по Челябинской области, 4 марта возле ТРК в Миассе задержали 60 подростков. После беседы с ними и родителями нарушителей отпустили домой.
Подобные задержания прошли и в Челябинске. 30 подростков с места прогулки прямиком доставили в отдел полиции «Центральный».
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