60 подростков задержаны в Миассе возле торгового центра

Предположительно, подростки собиралась для драки с "ЧВК Редан". Фото: соцсети.

4 марта в Челябинской области были замечены скопления большого количества подростков. Самая массовая компания собралась в Миассе возле торгового комплекса «Слон». О готовящейся прогулке и возможных конфликтах заранее стало известно полиции, поэтому детей встретили дежурные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники Росгвардии.

— Нарушений правопорядка не было допущено, — прокомментировали КП-Челябинск В ГУ МВД по Челябинской области. — В отдел МВД России по Миассу доставлено 60 подростков. После профилактической беседы в присутствии родителей и законных представителей их отпустили.

Как сообщают очевидцы, подобный сбор, но уже более скромный, 4 марта намечался в Челябинске на пешеходной Кировке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, собрание также закончилось беседами, но уже в отделе полиции «Центральный». Туда доставили более 30 подростков.

Сейчас полиция просит родителей особенно внимательно следить за своими детьми, чтобы с ними не пришлось разговаривать уже силовикам.

Вероятнее всего, сходки подростков связаны с молодежным движением «ЧВК Редан». Это новая субкультура, которая пошла от японских аниме и комиксов, где есть банда с таким названием. Отличить представителей этой группы можно по изображению паука Черная вдова на бесформенной одежде, окрашенным волосам, некоторые подводят глаза.

В Челябинске впервые о ЧВК услышали после видео в соцсетях, на котором двое школьников отрезали сверстнику длинные волосы.

Первые конфликты между представителями новой субкультуры и офниками (околофутбольные хулиганы) начали возникать в торговых центрах Москвы. Такие же драки намечались в Челябинске и Миассе.

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