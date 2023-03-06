Из Челябинска могут запустить прямой поезд в Бакал

Фото: пресс-служба Свердловской пригородной компании
Челябинск и Бакал может связать прямой поезд. Свердловская пригородная компания на своем сайте предложила жителям городов решить, нужен ли такой маршрут пассажиром.
— Проводим опрос о запуске нового поезда! Вместе с правительством Челябинской области прорабатываем возможность запуска нового пригородного поезда сообщением Челябинск — Бакал, — уточнили в компании.
Как добавили в пресс-службе перевозчика, предварительно преодолеть расстояние можно будет за 6 часов. При это в таком случае, из Челябинска будет прямое сообщение не только с Бакалом, но также и с Саткой и Бердяушем.
Ранее Свердловская пригородная компания назвала причину задымления в пригородном поезде Екатеринбург — Челябинск вечером 5 марта. О происшествии КП-Челябинск сообщил один из пассажиров.
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