Челябинская область заняла 29 место среди регионов в рейтинге доступности бензина

Житель Ямала может позволить себе в 2,7 раза больше бензина, чем южноуралец (если по какой-то причине оба решат ничего не покупать, кроме топлива) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область стала 29-й среди российских регионов по доступности бензина. Такие данные публикует «РИА Новости».

Составители списка подсчитали, сколько литров АИ-92 можно купить на среднюю зарплату за месяц. Оказалось, что если среднестатистический житель Челябинской области отдаст весь свой заработок за горючее, то в месяц он сможет получить 983 литра бензина. При этом цена АИ-92 в регионе за год снизилась на 1,9%.

Напомним, по данным Контрольно-счетной палаты, бензин в Челябинской области — один из самых дешевых в России. А вот размер средней зарплаты — отнюдь не самый высокий в стране.

Челябинская область уступает по уровню доступности горючего соседней Свердловской. Там на среднюю месячную зарплату можно приобрести 1 011 литров АИ-92

На первом месте в рейтинге Ямало-Ненецкий АО, где на зарплату можно купить 2 685 литров бензина. А на последней строчке списка Ингушетия. Там средней зарплаты жителю хватит всего на 586 литров топлива.

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