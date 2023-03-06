В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5

Свободному проезду мешает погода Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области 6 марта продлили ограничение движения по трассе М-5. Ранее участок дороги закрыли для тяжелых машин и общественного транспорта до 12:00. Теперь предполагаемый срок возобновления движения отложили до 16:00.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», для грузовиков под запретом отрезок дороги от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль, а для автобусов и такси — участок от границы с Башкортостаном до поворота на Усть-Катав.

Причина всех затруднений — плохая погода, которая никак не покинет Челябинскую область. Сразу в нескольких районах идет густой снег и дует сильный ветер, из-за метели на дорогах плохая видимость.

Из-за ограничений на дороге и погодных условий 6 марта отменили междугородные автобусные рейсы.

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