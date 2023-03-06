В Челябинской области сняли ограничения на проезд по трассе М-5

Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области с 16:00 6 марта отменили ограничение движения по трассе М-5. Весь день дорог была закрыта для общественного транспорта и тяжелых машин.

Автобусам нельзя было выезжать на участок дороги между границей с Башкортостаном и поворотом на УстьКатав. А для грузовиков под запретом был участок от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль.

Ограничения накладывали из-за плохой погоды — обильных снегопадов и сильного ветра.

На следующие два дня в Челябинской области метеорологи прогнозируют небольшой снег, а в самых южных районах региона снова возможны сильные снегопады, метели и гололед.

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