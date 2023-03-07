Памятник льду? В Магнитогорске коммунальный фонтан превратился в огромную сосульку

Такой шедевр получился из-за коммунальной аварии. Фото: соцсети

В Магнитогорске Челябинской области коммунальщики создали новую достопримечательность, причем сами того не подозревая. На выезде из города люди заметили огромную замерзшую фигуру. И все это — результат фонтана, который шпарит из водопроводной трубы.

— Наблюдаю данную скульптуру всю зиму, все больше и больше растет. А ведь кто-то платит за это творение по счетчику, — написал магнитогорец в социальных сетях.

Фото: соцсети

В комментариях к посту отметились и представители Водоканала. Они заявили, что труба на этом участке используется для подачи технической воды, и поблагодарили за публикацию.

— Информацию передали балансодержателю данного водовода, — добавили в МП трест «Водоканал».

Фигура чем-то напоминает Зюраткульскую сосульку, которая растет каждую зиму, и вырастает порой до 16 метров. И каждый раз высота и форма скульптуры выглядит по-разному. Интересно, будет ли новый магнитогорский конкурент притягивать столько же туристов?

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