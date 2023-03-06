Эксперты посчитали, могут ли ограничения на челябинской трассе М5 сказаться на ценах на продукты

Долгие простои могут сказаться на частных перевозчиках Фото: Александр КАТЕРУША

Совсем недавно на челябинском участке трассы М5 сняли очередное ограничение движения из-за непогоды. «ФедералПресс» спросили у доцента кафедры экономики отраслей и рынков ЧелГУ Юнера Капкаева, скажется ли это на ценах на продукты в магазинах.

В целом, как считает эксперт, дефицита товаров, как и изменений в ценах ждать не стоит — современные фуры для перевозки фруктов и овощей подготовлены к тому, чтобы фрукты и овощи не испортились за время простоя.

— Уже есть информация от ретейла, что они организовали ускоренную разгрузку опоздавших транспортников. Думаю, маловероятно, что простои, хоть и такие длительные, существенно повлияют на цены в магазинах, — рассказал Капкаев изданию.

В то же время, эксперт отмечает, что ограничения негативно скажутся на частных перевозчиках, которым придется дополнительно тратится на топливо. Кроме того, частота таких ограничений говорит о необходимости серьезной модернизации дорожной инфраструктуры.

— Поэтому очень актуальна для нас прозвучавшая в послании президента РФ Владимира Путина информация о продолжении скоросной автомагистрали М-12 «Москва-Казань» до Челябинска. По сути, она станет дублером трассы М-5, — говорит Капкаев.

Ранее днем 5 марта на трассе М5 в Челябинской области в районе Аши грузовик улетел а кювет. Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение.

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