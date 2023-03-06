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НовостиОбщество6 марта 2023 17:55

Эксперты посчитали, могут ли ограничения на челябинской трассе М5 сказаться на ценах на продукты

По мнению эксперта, особых изменений ждать не стоит
Андрей МОСКВИЧЕВ
Долгие простои могут сказаться на частных перевозчиках

Долгие простои могут сказаться на частных перевозчиках

Фото: Александр КАТЕРУША

Совсем недавно на челябинском участке трассы М5 сняли очередное ограничение движения из-за непогоды. «ФедералПресс» спросили у доцента кафедры экономики отраслей и рынков ЧелГУ Юнера Капкаева, скажется ли это на ценах на продукты в магазинах.

В целом, как считает эксперт, дефицита товаров, как и изменений в ценах ждать не стоит — современные фуры для перевозки фруктов и овощей подготовлены к тому, чтобы фрукты и овощи не испортились за время простоя.

— Уже есть информация от ретейла, что они организовали ускоренную разгрузку опоздавших транспортников. Думаю, маловероятно, что простои, хоть и такие длительные, существенно повлияют на цены в магазинах, — рассказал Капкаев изданию.

В то же время, эксперт отмечает, что ограничения негативно скажутся на частных перевозчиках, которым придется дополнительно тратится на топливо. Кроме того, частота таких ограничений говорит о необходимости серьезной модернизации дорожной инфраструктуры.

— Поэтому очень актуальна для нас прозвучавшая в послании президента РФ Владимира Путина информация о продолжении скоросной автомагистрали М-12 «Москва-Казань» до Челябинска. По сути, она станет дублером трассы М-5, — говорит Капкаев.

Ранее днем 5 марта на трассе М5 в Челябинской области в районе Аши грузовик улетел а кювет. Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение.

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