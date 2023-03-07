Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области снова привысила эпидпорог

Меньше всего заболевших — среди детей младше трех лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области снова превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости почти на четверть выше нормальных показателей.

— Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению, среди взрослого населения — на 65%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего болеют взрослые — заболеваемость среди них выросла почти на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей, а меньше всего — малыши до трех лет.

Ранее стало известно, что 382 семьи из Челябинской области будут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала по новым правилам. С 2023 года деньги предоставляются на каждого ребенка до трех лет, включая первенца.

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