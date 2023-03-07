Снова пойдет снег, а потом потеплеет до +5: в Челябинской области прогнозируют переменчивую погоду

Снег растает. А потом снова замерзнет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 7 марта могут возобновиться метели и сильные снегопады. Накануне из-за них почти на весь день перекрывали трассу М-5. Правда, обильный снег пойдет только в самых южных районах региона. На остальной территории снегопады будут небольшими или умеренными.

Ситуацию осложнят гололед и ощутимый ветер — 5-10, с порывами до 13 метров в секунду.

В ближайшие два дня ветер не ослабнет. Возможен небольшой мокрый снег. По ночам, как ожидают метеорологи, температура станет опускаться до -4, -13 градусов. А вот в светлое время суток столбик термометра продолжит подниматься выше нулевой отметки.

8 марта прогнозируют -4, +1 градус. А в четверг 9 марта и вовсе потеплеет до 0, +5 градусов.

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