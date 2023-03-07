«Пушистость обманчива»: в челябинском зоопарке поселилась самка снежного барса Серебряна

Невеста приехала со своей дубленкой: для снежного барса Ермака нашли пару. Фото: челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке появилась новая питомица — самка снежного барса Серебряна. Ее привезли из зоопарка Перми.

Прибытие Серебряны состоялось в конце февраля в разгар снежной бури. Но для снежного барса такая погода — пустяк. Оказавшись в вольере, Серебряна сразу побежала к челябинскому ирбису Ермаку, чтобы поскорей познакомиться. Животные пока находятся в соседних вольерах, но могут понюхать друг друга и пофыркать сквозь решетку. Сотрудники зоопарка заметили явный взаимный интерес питомцев и затаили дыхание. Немудрено, ведь для Ермака много лет безуспешно искали пару.

Загвоздка в том, что почти все самки в российских зоопарках — кровные родственницы Ермака. Теоретически, решить проблему можно было бы, подыскав челябинскому ирбису даму сердца в одном из зарубежных зоопарков, но в сложившихся условиях рассчитывать на это не приходится.

— Ермаку уже 8 лет и на сегодняшний день единственным вариантом для него стала самка из Пермского зоопарка, с которой есть частичное родство. Самих барсов такие тонкости не особо волнуют, поэтому их первая встреча была наполнена нежностью и романтикой, — рассказали в пресс-службе челябинского зоопарка.

Пока что Серебряна привыкает к новым условиям, а в зоопарке знакомятся с ее повадками. Поначалу информацией о новой питомице не делились, но теперь готовы раскрыть секреты.

— Как показали первые недели адаптации, она дама с характером и крайне осторожная кошка, — рассказали в зоопарке. — А ее пушистость обманчива: при первом взгляде и не скажешь, что весит она всего 44 килограмма.

Кстати, в Челябинск Серебряна приехала с приданым. Сотрудники пермского зоопарка отправили на новое место жительства любимую дубленку большой кошки, чтобы Серебряна чувствовала себя как дома, отдыхая на привычной меховой лежанке.

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