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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:32

В Челябинской области будут судить мигранта, устроившего по пьяни смертельное ДТП

В аварии также пострадал ребенок
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
За нарушение ПДД, повлекшие смерть по неосторожности, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

За нарушение ПДД, повлекшие смерть по неосторожности, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области будут судить 40-летнего гражданина Таджикистана за смертельное ДТП. Все произошло 4 сентября прошлого года. Мигрант, приняв на грудь, решил прокатиться на автомобиле друга. При этом, у него не было водительских прав.

— Управляя автомобилем SsangYong на дороге Западный обход Челябинска в направлении поселка Есаульский со скоростью не менее 100 км/ч, потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с Toyota, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в Toyota получили тяжелые травмы 28-летняя женщина и 8-летняя девочка. Как стало известно позднее, женщина-водитель умерла в больнице на вторые сутки после ДТП.

Лихач свою вину признал, уголовное дело направлено в Сосновский райсуд. О мужчине известно, что он приехал в Россию на заработки, трудился в пункте металлоприемки, там же и жил. На родине у него есть жена и трое маленьких детей.

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