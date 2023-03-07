В Челябинской области будут судить мигранта, устроившего по пьяни смертельное ДТП

За нарушение ПДД, повлекшие смерть по неосторожности, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области будут судить 40-летнего гражданина Таджикистана за смертельное ДТП. Все произошло 4 сентября прошлого года. Мигрант, приняв на грудь, решил прокатиться на автомобиле друга. При этом, у него не было водительских прав.

— Управляя автомобилем SsangYong на дороге Западный обход Челябинска в направлении поселка Есаульский со скоростью не менее 100 км/ч, потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с Toyota, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в Toyota получили тяжелые травмы 28-летняя женщина и 8-летняя девочка. Как стало известно позднее, женщина-водитель умерла в больнице на вторые сутки после ДТП.

Лихач свою вину признал, уголовное дело направлено в Сосновский райсуд. О мужчине известно, что он приехал в Россию на заработки, трудился в пункте металлоприемки, там же и жил. На родине у него есть жена и трое маленьких детей.

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