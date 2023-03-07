«Смотрел на детей и трогал себя»: челябинцев напугал извращенец в парке Гагарина

Неадеквата заметили в лесу возле парка Гагарина

Жителей Челябинска перепугал извращенец в парке Гагарина. Горожанка рассказала КП-Челябинск, что некий мужчина стоял возле железной дороги, неподалеку от станции «Зоопарк», и трогал себя. Причем такой инцидент повторился уже минимум два раза.

Первый раз челябинка заметила его в конце января. Мужчина выглядывал из-за деревьев и делал свои грязные дела. Второй раз она встретила его на том же месте через месяц.

— Я снова шла по парку Гагарина и увидела, что компания школьников стоит и смотрит куда-то. Поворачиваю голову — а там снова этот мужик. Только достала телефон, чтобы заснять на видео, так он сразу же побежал куда подальше, — рассказала девушка КП-Челябинск.

Несколько лет назад в Челябинске вынесли приговор эксгибиционисту, который любил ходить голым при детях. Тогда мужчина получил 15 лет колонии, причем это был уже его второй срок за подобное преступление.

А в начале января челябинцы жаловались, что в парке Гагарина нет никаких развлечений.

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