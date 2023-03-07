«Вы будете 35 в очереди, если спадет бронь»: в Челябинске оказались заняты все рестораны на 8 марта

Все столики в ресторанах Челябинска оказались заняты на 8 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске на 8 марта не оказалось свободных мест в ресторанах. Сотрудники заведений предлагают позвонившим забронировать столик на другой день. Об этом рассказали читатели КП-Челябинск.

— Хотел забронировать столик на вечер восьмого марта в каком-нибудь ресторане в центре — все занято. Обзвонил около десяти заведений, нигде нет мест. В одном вообще сказали «можем внести вас в список ожидания на случай, если кто-то откажется от брони, вы будете 35 в очереди, — рассказывает читатель КП-Челябинск.

Если не получается сводить девушку в ресторан на 8 марта, то на крайний случай можно ограничиться готовкой дома. Оригинальные рецепты предлагает челябинский кулинар Алексей Белкин. Вторую половинку можно удивить уткой в капустном кочане – это блюдо готовили для женщин казаки Южного Урала.

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