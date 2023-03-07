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Общество7 марта 2023 10:15

Цены на тюльпаны в Челябинске на 8 Марта 2023: один цветок на Международный женский день стоит от 75 рублей

Изучаем вилку цен на тюльпаны, которые в Челябинске продают к 8 Марта
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
8 Марта тюльпаны будут нарасхват

8 Марта тюльпаны будут нарасхват

Фото: Вадим АРХИПОВ

Самые прагматичные мужчины заказали цветы на 8 Марта заранее: некоторые сделали это еще в декабре. Но спрос на букеты не утихает ни накануне, ни в сам Международный женский день. Мы изучили цены на тюльпаны в Челябинске в 2023 году и выяснили, сколько стоят самые дешевые цветочные комплекты.

У мужчин 5 вариантов, где взять букеты. Одним из самых бюджетных считается покупка у оптовиков. Там тюльпаны продают по 90 рублей за штуку. Но нужно понимать, что заказы принимаются в больших объемах: букет из трех цветов там точно не продадут.

У оптовиков обычно самые дешевые цветы

У оптовиков обычно самые дешевые цветы

Фото: Вадим АРХИПОВ

Как вариант — купить букет по акции. Чаще всего, это уже собранные и упакованные цветы от 15 до 25 штук. Мы нашли букет из 25 тюльпанов за 1 964 рубля. Исходя из этой суммы, один цветок стоит 79 рублей.

Готовые упакованные букеты обычно стоят дешевле, чем те, которые собирают при вас

Готовые упакованные букеты обычно стоят дешевле, чем те, которые собирают при вас

Фото: Вадим АРХИПОВ

Самый дешевый букет, который редакции удалось найти, продается в сети цветочных точек. Там за 15 тюльпанов, обвязанных лентой, просят 1 375 рублей! Конечно, в расчете на один цветок выходит не так уж и бюджетно – 92 рубля за штуку, но букетов в такой же ценовой категории мы не нашли. Например, в другой цветочной сети подобный комплект стоит 2 560 рублей, то есть уже 170 рублей за штуку.

Самый дешевый букет - 1 300 рублей

Самый дешевый букет - 1 300 рублей

Фото: Вадим АРХИПОВ

А вот самый дорогой букет из тюльпанов, который предлагают к 8 Марта, стоит почти 11 тысяч! В нем 101 тюльпан: на выбор разноцветные, белоснежные, желтые, розовые и красные. Получается, что один цветочек обойдется в 107 рублей.

На 8 Марта дарят букеты и по 100 штук

На 8 Марта дарят букеты и по 100 штук

Фото: Вадим АРХИПОВ

Пятый, не самый дешевый вариант – это купить цветы в павильонах или киосках в подземном переходе. Там за тюльпан тоже попросят около 75 рублей за штуку, зато можно купить то количество цветов, которое нужно: хоть пять, хоть три, хоть один.

Самый быстрый вариант - купить цветы в киоске

Самый быстрый вариант - купить цветы в киоске

Фото: Вадим АРХИПОВ

Но, на самом деле, хоть тюльпаны и считаются традиционным цветком на 8 Марта, женщины будут рады любому букету. Ведь для них это знак внимания от любимых мужчин.

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