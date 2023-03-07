Цены на тюльпаны в Челябинске на 8 Марта 2023: один цветок на Международный женский день стоит от 75 рублей

8 Марта тюльпаны будут нарасхват Фото: Вадим АРХИПОВ

Самые прагматичные мужчины заказали цветы на 8 Марта заранее: некоторые сделали это еще в декабре. Но спрос на букеты не утихает ни накануне, ни в сам Международный женский день. Мы изучили цены на тюльпаны в Челябинске в 2023 году и выяснили, сколько стоят самые дешевые цветочные комплекты.

У мужчин 5 вариантов, где взять букеты. Одним из самых бюджетных считается покупка у оптовиков. Там тюльпаны продают по 90 рублей за штуку. Но нужно понимать, что заказы принимаются в больших объемах: букет из трех цветов там точно не продадут.

У оптовиков обычно самые дешевые цветы Фото: Вадим АРХИПОВ

Как вариант — купить букет по акции. Чаще всего, это уже собранные и упакованные цветы от 15 до 25 штук. Мы нашли букет из 25 тюльпанов за 1 964 рубля. Исходя из этой суммы, один цветок стоит 79 рублей.

Готовые упакованные букеты обычно стоят дешевле, чем те, которые собирают при вас Фото: Вадим АРХИПОВ

Самый дешевый букет, который редакции удалось найти, продается в сети цветочных точек. Там за 15 тюльпанов, обвязанных лентой, просят 1 375 рублей! Конечно, в расчете на один цветок выходит не так уж и бюджетно – 92 рубля за штуку, но букетов в такой же ценовой категории мы не нашли. Например, в другой цветочной сети подобный комплект стоит 2 560 рублей, то есть уже 170 рублей за штуку.

Самый дешевый букет - 1 300 рублей Фото: Вадим АРХИПОВ

А вот самый дорогой букет из тюльпанов, который предлагают к 8 Марта, стоит почти 11 тысяч! В нем 101 тюльпан: на выбор разноцветные, белоснежные, желтые, розовые и красные. Получается, что один цветочек обойдется в 107 рублей.

На 8 Марта дарят букеты и по 100 штук Фото: Вадим АРХИПОВ

Пятый, не самый дешевый вариант – это купить цветы в павильонах или киосках в подземном переходе. Там за тюльпан тоже попросят около 75 рублей за штуку, зато можно купить то количество цветов, которое нужно: хоть пять, хоть три, хоть один.

Самый быстрый вариант - купить цветы в киоске Фото: Вадим АРХИПОВ

Но, на самом деле, хоть тюльпаны и считаются традиционным цветком на 8 Марта, женщины будут рады любому букету. Ведь для них это знак внимания от любимых мужчин.

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