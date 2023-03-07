Бывшего сотрудника муниципального предприятия Магнитогорска задержали за мошенничество на 300 тысяч рублей

Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области бывшего руководителя структурного подразделения МП «Магнитогорскинвестстрой» Максима Нефедова. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый похитил из бюджета предприятия свыше 300 тысяч рублей. Для этого он заключил муниципальный контракт якобы на покупку автозапчастей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они также осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Сейчас Нефедов находится под домашним арестом.

Напомним, в прошлом году сотрудники ФСБ задержали замглавы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Кстати, бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова в январе отправили в колонию на 4 года. Причина все та же — взятка.

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