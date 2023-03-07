26 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области

Также увеличилась заболеваемость среди детей и подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправились ученики 26 классов в 14 школах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— По состоянию на 6 марта учебный процесс приостановлен в 26 классах в 14 общеобразовательных организациях, — объяснили в ведомстве.

По сравнению с прошлой неделей, также увеличилась заболеваемость среди подростков и детей. Так, на 22,1 процента увеличилось число заражений среди детей 7-14 лет, а среди ребят в возрасте от 3 до 6 лет — на 18,8 процентов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в регионе на четверть превышен эпидпорог. Чаще всего болеют взрослые — заболеваемость среди них выросла почти на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей

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