Будущие актеры записали стихи о женщинах на войне к 8 Марта

В видео есть и архивные кадры. Фото: Мария ЛЕНЦ

8 Марта – это не только про цветочки и поздравления, но еще и о смелых и сильных женщинах. Об этом напомнили студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского.

Они решили отметить праздник творчески – записали стихи и музыку на патриотические темы. В итоге получилось два авторских проекта «Девочки на войне» и «Молитва сына о матери».

В видео использовали архивные фото и видео и современные – с отправки мобилизованных.

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