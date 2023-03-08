Будущие актеры записали стихи о женщинах на войне к 8 Марта

В видео есть и архивные кадры.
Фото: Мария ЛЕНЦ
8 Марта – это не только про цветочки и поздравления, но еще и о смелых и сильных женщинах. Об этом напомнили студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского.
Они решили отметить праздник творчески – записали стихи и музыку на патриотические темы. В итоге получилось два авторских проекта «Девочки на войне» и «Молитва сына о матери».
В видео использовали архивные фото и видео и современные – с отправки мобилизованных.
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