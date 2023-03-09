«Чебурашка» помог, но весь год не спас: прибыль кинотеатров Южного Урала рухнула вдвое

Заметно опустели и кинозалы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кинотеатры Южного Урала в прошлом году заработали вдвое меньше, чем в доковидном 2019 году. Посещать сеансы стали реже – количество зрителей сократилось на 50-60%. Об этом «ФедералПресс» рассказал генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский. Он отметил, что это общероссийский тренд, ситуация в целом по стране такая же.

– В декабре-январе был достаточно хороший прокат, во многом благодаря фильму «Чебурашка». То есть 2022 год с достойными показателями, сравнимыми с допандемийными, отработал только декабрь, – пояснил Одольский.

Снизились показатели и у муниципальных кинотеатров региона. В прошлом году валовые сборы упали почти на 40% до 34,8 млн рублей, посещаемость сократилась практически на треть – до 242 тысяч человек. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. Она отметила, что цифры отражают негативную динамику, которая вызвана пандемией коронавируса и введенными санкциями.

При этом с 2015 года на средства бюджета было модернизировано 30 муниципальных кинотеатров. 7-миллионную субсидию на обновление второго кинозала в прошлому году получил городской дом культуры Южноуральска. Дополнительно привлекать посетителей кинотеатрам помогает программа «Пушкинская карта».

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