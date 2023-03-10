Рыжий красавец-кот из Челябинска ищет любовь в приложении для знакомств

Рыжий красавец. Фото: Tinder

Кого только не встретишь в приложении для знакомств - скинхеды, женатые, школьники и иностранцы. А недавно появился кота из Челябинска, который ищет любовь.

В профиле три фотографии: загадочно смотрит в забор сидит на грядке и зевает. Судя по анкете, Карл Рыжец любит духовность, кошек, спорт, тусовки и музыку. И даже окончил ЧелГУ.

В профиле несколько фото. Фото: Tinder

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