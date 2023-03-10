Рыжий красавец-кот из Челябинска ищет любовь в приложении для знакомств

Рыжий красавец. Фото: Tinder
Кого только не встретишь в приложении для знакомств - скинхеды, женатые, школьники и иностранцы. А недавно появился кота из Челябинска, который ищет любовь.
В профиле три фотографии: загадочно смотрит в забор сидит на грядке и зевает. Судя по анкете, Карл Рыжец любит духовность, кошек, спорт, тусовки и музыку. И даже окончил ЧелГУ.
В профиле несколько фото. Фото: Tinder
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У них лапки, но они все равно работают: истории пяти трудолюбивых котов из Челябинской области
«Умный, но пока не начитанный»: красавца мейн-куна взяли на работу в сельскую библиотеку Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru