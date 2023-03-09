Не могут набрать вес: участницы чемпионата России по тайскому боксу рассказали о своей подготовке к турниру

Вера Негодна (слева) и Анастасия Колосова (справа) в эфире программы «Овертайм» с Алиной Покровской на радио «Комсомольская правда-Челябинск» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал уже в шестой раз станем местом проведения национального чемпионата - главного российского турнира по тайскому боксу. В этом году с 15 по 19 марта турнир пройдет в Магнитогорске (во Дворце спорта им. Ромазана).

В составе сборной команды Челябинской области в различных весовых категориях за награды поборются 17 мужчин и четыре женщины.

Накануне чемпионата в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) в программе «Овертайм» с Алиной Покровской о своем занятии тайским боксом и ближайших планах рассказали титулованные челябинские спортсменки, чемпионки Европы, призеры чемпионатов мира Вера Негодина и Анастасия Колосова.

Вера уже 11 лет занимается тайским боксом, а пришла в секцию за компанию с мальчишками со двора (правда, осталась только она одна), Анастасия же пришла за компанию с подружкой лет 15 назад, и этот вид спорта ей очень понравился. Сегодня девушки – одни из самых титулованных спортсменок не только в России, но и в мире.

Анастасия Колосова полтора года назад стала мамой, но это ей не мешает продолжать заниматься любимым видом спорта.

— Бывает, что я беру дочку с собой на тренировки. Она уже привыкла. Совсем не скучает. Физически активно проводит время. Это здорово, — рассказала Анастасия Колосова.

Девушки рассказали, что им вполне комфортно, что турнир пройдет в Магнитогорске. Не нужно куда-то далеко ехать, плюс родные стены, родные болельщики.

Кстати, и Настя и Вера выступают в одной весовой категории — до 45 кг. Организаторы обычно разводят девушек по разным сеткам, и теоретически они могут встречаться только в финале. Как будет на чемпионате России в Магнитогорске? Этот вопрос решится на мандатной и судейской коллегии, которая пройдет накануне старта турнира.

Как девчатам удается держать себя в таком весе? Настя и Вера считаю, что у них такая генетика, и «потолстеть» им просто не удается.

— Условно, я могу хоть тазик пельменей съесть, и все равно останусь в прежнем весе. Просто больше сил израсходуется не на тренировке, а на переваривание пищи, — улыбается Анастасия Колосова…

Тем временем, председатель Челябинской областной федерации тайского бокса Константин Жданов отмечает, что на чемпионат России в Магнитогорск приедут все сильнейшие спортсмены.

— Сейчас в силу известных причин мы не выступаем на первенствах и чемпионатах мира и Европы, хотя российские тайбоксеры сегодня считаются сильнейшими в мире. На чемпионат страны в Магнитогорск приедут, как говорят, лучшие из лучших. И здесь будет проходить отбор в сборную команду страны. Не исключено, что Россия вернется на международную арену в тайском боксе. По крайней мере, сейчас обсуждается вопрос об участии нашей команды в чемпионате мира в Бангкоке, в первенствах мира и Европы, — рассказал Константин Жданов.

Как отметил Константин Жданов, главная задача не предстоящий чемпионат России в Магнитогорске — попадание в тройку призеров в командном зачете.

Среди южноуральских тайбоксеров неоднократные победители международных турниров, чемпионатов страны, федеральных округов Вера Негодина, Анастасия Колосова, Дмитрий Ковтун (все – воспитанники Заслуженного тренера России Виктора Самсонова), недавние юниоры, подопечные Заслуженного мастера спорта Дениса Тябина из спортивной школы «Мастер», - Александр Глаголев и Игорь Болгарский.

До конца недели челябинские спортсмены будут тренироваться в столице Южного Урала, а на следующей – переедут в Магнитогорск, где пройдет завершающий этап подготовки.

На чемпионате России в Магнитогорске выступят более 250 спортсменов из различных регионов страны.

КСТАТИ

В сборной команде Челябинской области выступит и 38-летняя Анна Нестерова. Анна (мама двоих детей) начала заниматься тайским боксом всего год назад и уже стала призером зонального чемпионата. Анна совмещает тренировки с работой в должности инспектора кинологической службы ОМВД России по городу Челябинску. За год тренировок Анна сбросила 20 кг веса.

СПРАВКА «КП»

Сегодня ведущими действующими спортсменами в тайском боксе на Южном Урале являются: мастер спорта международного класса, победитель первенств России, Европы и мира, чемпион мира в Б-классе, призер чемпионатов России, чемпион Европы и Интерконтинентальный чемпион Хаял Джаниев, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, 6-кратная чемпионка России Вера Негодина, мастер спорта, победительница Кубков России, чемпионка России, чемпионка Европы, бронзовый прищур чемпионата мира Анастасия Колосова, чемпион России Дмитрий Ковтун, победитель первенства России и участник первенства мира Александр Быковских, вице-чемпион России 2021 года Александр Глаголев, «лучший боец» Уральского и Приволжского федеральный округов Игорь Болгарский и другие. Лучшие бойцы тренируются в челябинской СШОР «Мастер».

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