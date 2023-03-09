Сбежал из больницы: стали известны обстоятельства смерти мужчины, которого нашли мертвым на северо-западе Челябинска

По факту смерти мужчины проводится проверка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мужчина, который был найден мертвым на северо-западе Челябинска, сбежал из областной клинической больницы №3. Перед смертью он зашел в магазин, а когда вышел, то почувствовал себя плохо и упал на тротуар. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказал источник.
Напомним, мужчину обнаружили днем 9 марта на улице Братьев Кашириных. Его тело находилось на тротуаре недалеко от детской поликлиники № 4 (само медучреждение находится по адресу: Чайковского, 183а).
Это не первая жуткая находка на северо-западе за сегодняшний день. Утром в районе перекрестка улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска обнаружили тело мужчины, которое висело на дереве.
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