Сбежал из больницы: стали известны обстоятельства смерти мужчины, которого нашли мертвым на северо-западе Челябинска

По факту смерти мужчины проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, который был найден мертвым на северо-западе Челябинска, сбежал из областной клинической больницы №3. Перед смертью он зашел в магазин, а когда вышел, то почувствовал себя плохо и упал на тротуар. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказал источник.

Напомним, мужчину обнаружили днем 9 марта на улице Братьев Кашириных. Его тело находилось на тротуаре недалеко от детской поликлиники № 4 (само медучреждение находится по адресу: Чайковского, 183а).

Это не первая жуткая находка на северо-западе за сегодняшний день. Утром в районе перекрестка улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска обнаружили тело мужчины, которое висело на дереве.

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