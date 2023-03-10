Сделанные в Челябинске троллейбусы получат паспорт «российскости»

Челябинске троллейбусы станут примером импортозамещения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские троллейбусы, которые производятся на новом заводе, получат сертификат продукции российского происхождения. Об этом во время открытия производства сообщил замминстра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Сейчас в машинах минимальное количество импортных деталей, но и им ищут замену.

— Налажены поставки более чем 100 различных компонентов, — рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов во время общения с журналистами. — Львиная доля компонентов производится в России. У коллег есть программа по замещению оставшихся компонентов.

Каримов также сообщил, что Челябинский завод городского электрического транспорта уже получил сертификат одобрения типа транспортного средства, который дает право возить пассажиров. А в ближайшее время будет подучен так называемый паспорт «российскости».

— Сейчас подали документы, чтобы получить сертификат продукции российского происхождения, — уточнил замглавы Минпромторга. — С учетом того, что этот транспорт еще и высокотехнологичен, может обеспечивать и автономный ход согласно техническому заданию минимум 20 километров. Требование о российском происхождении является одним из основных условий участия в государственной закупке. Набор определенного количества баллов позволяет мотивировать наших на его получение.

Сегодня в Челябинске открыли Челябинский завод городского электрического транспорта, который производит троллейбусы. Во время церемонии губернатор Алексей Текслер сообщил, что новые машины выйдет на улицы Челябинска в мае 2023 года.

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