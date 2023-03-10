В Челябинской области женщина потеряла деньги, пытаясь купить 1200 тюльпанов

Вместо цветов к празднику женщину ждало разочарование Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Миасса стала жертвой мошенников, пытаясь купить оптовую партию тюльпанов накануне 8 марта.

44-летняя женщина заранее присмотрела в интернете заманчивое объявление. За один свежий цветок просили всего 37 рублей.

В мессенджере горожанка списалась с продавщицей. Прислала паспортные данные для составления договора. Получила документы с подписью и печатью. Женщину заверили, что сортовые тюльпаны отправят из соседней Свердловской области. Сделают это 5 или 6 марта, а покупательнице сообщат номер машины и телефон водителя.

Обрадованная жительница Миасса перечислила продавщице предоплату — 44 тыс. рублей за 1200 цветов.

Вот только тюльпаны не привезли ни накануне, ни даже после 8 марта. Объявление о продаже цветов удалили. Телефон продавщицы внезапно стал недоступен.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полиции после обращения покупательницы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

А тем временем семья из Аши открыла тепличное хозяйство и без всякого обмана вырастила к 8 марта тысячи тюльпанов.

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