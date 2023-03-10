«Ждут, пока растерзают детей»: стая собак кошмарит жителей Троицка и уже напала на ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Троицке Челябинской области по пути в школу мальчика укусила собака. По словам мамы, ребенок не единственный, кто пострадал от стаи из 7 собак, которая бегает по округе и часто на нападает на людей.

– Это далеко не единичный случай, стая собак кидается на людей регулярно. Страшно детей отправлять в школу! Обращались к местным спецорганизациям. Ответ: «Ничем помочь не можем»! Видимо, ждут, пока растерзают детей, – написала в группе «А.Л. Текслер, помоги» Юлия Терешонок.

Колено пострадавшего мальчика. Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!! / vk.com

В комментариях пресс-служба администрации Троицка ответила женщине. Чиновники признали проблему с большим количеством безнадзорных животных. Но все «упирается» в деньги. Отлов, прививка и стерилизация одной собаки стоит 17 тыс. рублей и финансирования для поимки всех хвостатых города недостаточно.

– Кроме того, после необходимых процедур, по закону собаки должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. Это также не уменьшает количество безнадзорных животных. Мы понимает проблему, но действуем в рамках закона, – сообщили в пресс-службе администрации Троицка.

Сочувствующие комментаторы уверены, что проблему бродячих собак в маленьких городах можно решить легко – достаточно нанять пару охотников. Но специалисты объясняют, что насилие – не выход. На место убитых животных придут другие.

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