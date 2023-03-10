В Челябинской области распродают имущество градообразующего предприятия

У предприятия начались проблемы после падения спроса на руду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области выставили на аукцион два имущественных комплекса «Бакальского рудоуправления». Информация об этом появилась на портале «Торги России».

Первый имущественный комплекс продают по начальной цене в 36,6 млн рублей. Сюда входят 19 зданий и сооружений производства взрывных работ. Победителю торгов также дается право аренды земельного участка площадью более 1,6 га.

Начальная цена второго лота составляет 25,5 млн рублей. Победителю аукциона достанется комплекс благоустройства цеха взрывных работ, расположенный на участке площадью 1,1 га.

Торги по обоим лотам пройдут 27 марта. Организатором аукционов выступит «Промтехсервис».

Предприятие по добыче руды является градообразующим для города Бакала. В декабре прошлого года рабочие пожаловались на проблемы с зарплатой и переход на режим неполной занятости. Руководство предприятия заявило, что ухудшение финансового состояния вызвано падением спроса и цены на железорудное сырье. По их словам, проблему также усугубляет резкий рост стоимости запчастей и расходных материалов.

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