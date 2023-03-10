В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту ДТП под Верхнем Уфалеем, где перевернулся автобус с пассажирами. Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Верхнего Уфалея, — уточнила представитель надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла днем 10 марта в районе деревни Половинка. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием. Изначально сообщалось о трех пострадавших, но это число увеличилось до пяти человек. Также от полученных травм в больнице скончалась 79-летняя пенсионерка.

СПРАВКА

Преступление по ч.3 ст. 264 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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