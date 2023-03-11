91-летняя и 83-летняя бабушки из Златоуста оставили с носом телефонных мошенников

Мошенники использовали старую схему - "родственники попал в ДТП, нужны деньги". Фото: архив "КП"

В Златоусте Челябинской области две пенсионерки, которым исполнилось 91 и 83 года, смогли противостоять телефонным мошенникам. Те действовали по проверенной схеме - «родственник попал в ДТП, нужны деньги». Суммы требовали немаленькие – 800 и 900 тысяч рублей. Но не тут-то было.

— 91-летней бабушке позвонили на стационарный телефон, женщина знала о мошенниках, положила трубку и не стала разговаривать. Позже поделилась этой информацией с родственниками. 83-летняя пожилая женщина, услышав тревожное сообщение, сразу же перезвонила по другому телефону своей дочери и убедилась, что с внучкой все в порядке, - сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Родственники пожаловались в полицию, возбуждены уголовные дела по фактам покушения на совершение мошенничества.

С начала года пенсионерам Златоуста с сообщениями о ДТП позвонили 17 раз. По восьми случаям установлены подозреваемые, а семь человек попросту не отдали деньги мошенникам.

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