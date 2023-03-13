В Челябинской области восьмиклассник покончил с собой

Делом занимается Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области ученик восьмого класса покончил с собой. Трагедия случилась в поселке Ишалино. Как стало известно КП-Челябинск, мальчишка воспитывался дедушкой, родителей у него не было.

— По данному факту проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас правоохранители будут выяснять, что могло стать причиной такого отчаянного поступка.

В январе этого года в Челябинске совершил суицид 11-классник гимназии. Его тело обнаружила мама, которая вернулась домой с работы. Через несколько дней самоубийство совершил студент из Снежинска. На такой шаг парень решился после ссоры с девушкой.

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