В Челябинской области восьмиклассник покончил с собой

Делом занимается Следственный комитет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области ученик восьмого класса покончил с собой. Трагедия случилась в поселке Ишалино. Как стало известно КП-Челябинск, мальчишка воспитывался дедушкой, родителей у него не было.
— По данному факту проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.
Сейчас правоохранители будут выяснять, что могло стать причиной такого отчаянного поступка.
В январе этого года в Челябинске совершил суицид 11-классник гимназии. Его тело обнаружила мама, которая вернулась домой с работы. Через несколько дней самоубийство совершил студент из Снежинска. На такой шаг парень решился после ссоры с девушкой.
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