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НовостиОбщество14 марта 2023 3:27

Челябинский аэропорт закрыли из-за плохой погоды

Задержаны утренние рейсы
Елена КОЛЧИНА
Из-за снега обледенела взлетно-посадочная полоса

Из-за снега обледенела взлетно-посадочная полоса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске ранним утром 14 марта временно закрыли аэропорт. Принимать и отправлять самолеты прекратили из-за плохой погоды.

— Аэропорт закрыт в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы из-за переохлажденных осадков, — объяснили в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия».

Полосу стараются расчистить. Возобновить полеты рассчитывают в 9:00.

В 5:58 успел вылететь самолет из Челябинска в Санкт-Петербург, но следующие рейсы задержали. С опозданием отправят воздушные суда в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ош.

Напомним, в Челябинске с утра 14 марта на дорогах 9-балльные пробки.

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