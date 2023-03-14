Челябинский аэропорт закрыли из-за плохой погоды

Из-за снега обледенела взлетно-посадочная полоса
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске ранним утром 14 марта временно закрыли аэропорт. Принимать и отправлять самолеты прекратили из-за плохой погоды.
— Аэропорт закрыт в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы из-за переохлажденных осадков, — объяснили в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия».
Полосу стараются расчистить. Возобновить полеты рассчитывают в 9:00.
В 5:58 успел вылететь самолет из Челябинска в Санкт-Петербург, но следующие рейсы задержали. С опозданием отправят воздушные суда в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ош.
Напомним, в Челябинске с утра 14 марта на дорогах 9-балльные пробки.
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