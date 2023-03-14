Пилоты решают, садиться ли: проблемы из-за погоды возникли в аэропорту Магнитогорска

В Магнитогорске сильный снег и ветер
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Резкое ухудшение погоды 14 марта повлияло на работу аэропорта Магнитогорска. Воздушная гавань, в отличие от челябинского аэропорта, не прервала работу. Но в расписании рейсов наметилась неопределенность.
— Магнитогорский аэропорт официально не закрыт, сцепление с взлетно-посадочной полосой остается в норме, но из-за сильного снегопада и ветра решение о посадке командиры самолетов принимают самостоятельно, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйств аи транспорта.
Пока что разворачивать самолеты не пришлось. Утренние рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Минеральных Вод просто задержали
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