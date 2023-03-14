В аэропорт Челябинска, где из-за снегопада задержали рейсы, выехала транспортная прокуратура

Из-за непогоды обледенела взлетно-посадочная полоса Фото: Кирилл САДЫКОВ

В связи с массовой задержкой рейсов, транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Челябинска. Из-за снежного коллапса задержаны самолеты в Сочи, Санкт-Петербург и целых четыре рейса в Москву. Также опаздывает один заграничный вылет — в Ош (Киргизия).

— Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, воздушная гавань закрыта в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы. Аэродром стараются расчистить. Возобновить полеты рассчитывали в 9:00, но ближе к этому времени стало ясно, что справиться с последствиями стихии не удается. По последним данным, открытие воздушного сообщения отложили до 11:00.

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