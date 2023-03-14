Коньки на полку: в Челябинске закроют самый необычный каток

Закрытие катка запланировали на 19 марта, но уже 14 марта он не смог работать из-за погоды
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Каток в челябинском парке Терешковой скоро закроется. Заключительным днем его работы в этом сезоне станет воскресенье 19 марта.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 18 и 19 марта челябинцев приглашают напоследок поучаствовать в массовом катании.
В этом году из-за пюсовых температур попрощаться с коньками челябинцам пришлось сравнительно рано. Каток в парке Терешковой закроется последним из крупных ледовых площадок на свежем воздухе. В прошлом году он проработал до 28 марта.
Не исключено, что даже назначенная дата закрытия окажется формальной. 14 марта челябинцев не пускают на каток в парке Терешковой из-за снега и плюсовой температуры воздуха. А в ближайшие дни прогнозируют потепление до +10 градусов. Доживет ли каток до воскресенья, покажет время.
Напомним, каток в парке Терешковой, в отличие от прочих, находится не внутри стандартной коробки. Льдом залиты прогулочные дорожки парка, и скользить на коньках можно прямо среди деревьев. Общая длина дорожек для катания составляет 800 метров, а ширина варьируется от 2,5 до 15 метров.
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