«Придется в городе ночлег искать»: жители микрорайонов под Челябинском с утра остались без электричества

Жители загородного микрорайона стали свидетелями ярких вспышек на проводах. Фото: предоставлено «КП»

Жители микрорайона «Белый хутор» под Челябинском стали свидетелями ярких вспышек от искрящих проводов. Линия электропередач озарилась голубоватым светом из-за налипшего снега, в котором сегодня утопает весь город, предполагают очевидцы.

Эти вспышки на ЛЭП они также связывают с перебоями электроснабжения сразу в нескольких микрорайонах. Его подавали в шахматном порядке в «Белый хутор», «Привилегию и «Малинки», без электричества также почти весь «Западный».

Отключения начались утром. В управляющей компании одной из жительниц сообщили, что произошла авария на Шершневской подстанции.

– Это ужасно! С утра было невозможно собраться на работу, а теперь нет смысла ехать домой – ни чай вскипятить, ни поесть, – делится возмущением с КП-Челябинск жительница «Белого хутора» Екатерина. – А у кого-то дети весь день так просидели. Если свет не дадут – придется в городе где-то ночлег искать.

В некоторых домах пропало отопление и горячая вода, поскольку подогрев обеспечивается за счет электричества. По словам жителей, восстановить электроснабжение обещают в лучшем случае в 7 вечера.

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