Прокуратура начала проверку после того, как челябинского инвалида с ДЦП не пустили в самолет

За два дня до инцидента мужчина прилетел в Москву рейсом той же авиакомпании. Фото: предоставлено «КП»

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как челябинского инвалида с ДЦП не пустили на борт авиакомпании «Победа». Сотрудники сослались на слишком мощную батарею электроколяски. Теперь будет проверена законность их решения.

– Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работникам авиакомпании, – сообщила пресс-служба прокуратуры.

После того, как мужчину не пустили в самолет, он попытался договориться с авиакомпанией. Но денег за билет ему не вернули и на другой рейс не посадили. Дорогу домой ему оплатили друзья.

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