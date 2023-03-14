Слишком крутая коляска: челябинского инвалида с ДЦП не пустили на рейс «Победы»

Двумя днями ранее челябинец без проблем добрался до Москвы на самолете той же авиакомпании. Фото: предоставлено «КП»

Инвалида-колясочника из Челябинска потряс внезапный запрет на авиаперелет – мужчину с ДЦП не пустили в самолет авиакомпании «Победа», ссылаясь на слишком мощный аккумулятор его электроколяски. Иван Вершок был шокирован отказом, ведь буквально пару дней назад он без преград прилетел в Москву на борту того же авиаперевозчика.

Чтобы вернуться домой в Челябинск, инвалид 12 часов промучился в Шереметьево: пытался договориться с «Победой», но тщетно. Возврат денег за билет тоже не получил. На помощь пришли друзья и даже волонтеры. Дело дошло до прокуратуры, авиакомпания – все еще молчит.

«ТЯЖЕЛО, КОГДА ОДИН КАТАЕШЬСЯ ПО АЭРОПОРТУ…»

Иван Вершок – с детства прикован к коляске. Несмотря на инвалидность, 33-летний мужчина всегда был активным: работал ди-джеем в ночном клубе, превратил свою коляску в неоновую диско-машину и смог покорить красавицу-филолога Оксану – сыграли красивую свадьбу.

Счастливые молодожены в день своей свадьбы в 2018 году. Фото: Иван Вершок / vk.com

Вот и на этот раз неугомонный челябинец отправился в Москву – нужно было обсудить детали сотрудничества по работе. Сразу были куплены два авиабилета у «Победы» – туда и обратно на 2 и 4 марта соответственно.

Около половины от этой суммы за несостоявшийся перелет челябинцу не вернули. Фото: предоставлено «КП»

Полет до столицы прошел без заковырок. Два дня там прошли успешно, говорит КП-Челябинск Иван, но все перечеркнула обратная дорога. Инвалида не пустили на борт, потому что аккумулятор его электроколяски показался техническому специалисту «Победы» слишком большой емкости.

– Удивленно спросил, а как же тогда прилететь получилось? Ответили, что я мог купить аккумулятор помощнее в Москве, – пересказывает челябинец диалог в аэропорту. – Пришлось снова вызывать друзей, которые меня провожали. С «Победой» договориться не удалось. Тогда купили билет у «Аэрофлота», они без проблем приняли мою коляску – отцепили провода и погрузили ее в багаж.

К дополнительным тратам инвалид не был готов. Фото: предоставлено «КП»

Правда, до этого момента Иван промучился в Шереметьево 12 часов. Друзей он отпустил – капала платная парковка по 600 рублей в час, а они и так потратились, оплатили билет. Обошелся он почти в 5,5 тысяч. Впрочем, дождаться рейса инвалиду-колясочнику было непросто.

– Тяжело, когда один катаешься по аэропорту… Туалеты для инвалидов там не совсем корректно сделаны. Однажды даже пришлось нажать кнопку вызова, пришли волонтеры и помогли, – поделился с КП-Челябинск мужчина.

Друзья выручили Ивана и немного скрасили его одиночество. Фото: предоставлено «КП»

Официального отказа от «Победы» и возврата денег за несостоявшийся перелет челябинец добиться так и не смог. Возмущенный несправедливостью пассажир уже направил жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В свою очередь КП-Челябинск запросила комментарий у авиакомпании «Победа». В ее пресс-службе ответили, что запрос принят и скоро будет дан ответ. Мы опубликуем его как только получим.

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