Следственный комитет проверит «Победу» после недопуска инвалида-колясочника из Челябинска на рейс

Фото: предоставлено «КП»

Скандал с недопуском инвалида-колясочника из Челябинска на рейс авиакомпании «Победа» в аэропорту «Шереметьево» набирает обороты. Мужчине с ограниченными возможностями не дали улететь домой из-за высокой мощности аккумулятора его коляски несмотря на то, что ранее он прибыл на ней в Москву на самолете того же лоукостера. О начале проверки сообщили в Следственном комитете.

– Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, – сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России

Деньги мужчине сотрудники «Победы» не вернули и другого билета не предложили. 12 часов инвалиду с ДЦП пришлось провести в аэропорту. Кроме Следственного комитета ситуацией заинтересовалась прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru