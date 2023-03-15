Алексей Текслер попросил усилить профилактику в школах после массовых задержаний подростков

Подростки собираются толпами, а полиция усиливает патруль в городах области. Фото: инцидент Миасс/vk.com.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание членов антитеррористической комиссии на агрессивные молодежные движения, которые появились в последнее время в Челябинской области. Толпы подростков собираются у торговых центров или на главных улицах. Чтобы не допустить беспорядков, детей задерживает полиция для профилактических бесед, в участок вызывают родителей.

Алексей Текслер заявил, что работу надо начинать в школе, чтобы не допустить вовлечения в такие движения детей .

— На территории страны и нашего региона активизировались представители различных молодежных субкультур в том числе деструктивной направленности, — отметил глава региона. — Вопрос крайне актуален.

Самые массовые задержания подростков прошли в Миассе 4 марта. Тогда в участок увезли 60 детей, еще 30 человек забрали в Челябинске с места прогулки на Кировке. По предварительным данным, молодые люди собирались на разборки с представителями молодежного движения, которые носят необычную одежду и длинные волосы.

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