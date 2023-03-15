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НовостиОбщество15 марта 2023 6:11

После закрытия аэропорта в Магнитогорске запустят новую электричку в Уфу и автобусы в Челябинск

Горожанам предлагают четыре месяца отправляться в полеты из соседних аэропортов
Елена КОЛЧИНА
Магнитогорцам придется путешествовать с пересадками

Магнитогорцам придется путешествовать с пересадками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске на время закрытия аэропорта готовятся усилить наземное транспортное сообщение. Об этом заявили в администрации города.

— Транспортная доступность обеспечена за счет автобусных и железнодорожных перевозок, — сообщили в мэрии.

Наземным транспортом жителям Магнитогорска рекомендуют добираться до аэропортов Челябинска и Уфы.

На автобусном маршруте №591 «Магнитогорск-Челябинск» планируют запустить дополнительные рейсы. Их точное количество будет зависеть от востребованности направления у пассажиров.

Кроме того, с 1 июня из Магнитогорска начнет курсировать поезд «Ласточка» до Уфы.

Напомним, аэропорт Магнитогорска не будет работать с 1 июня по 1 октября из-за ремонта. Обновить планируют взлетно-посадочную полосу и оборудование воздушной гавани.

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