В Миассе пока только один кандидат заявил о желании стать главой города

Документы кандидатов проверит конкурсная комиссия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе появился первый кандидат на должность главы города. Это 56-летний предприниматель из Челябинска Виктор Легенчук. Бизнесмен руководит ООО «Аргус групп М» — фирмой, которая занимается продажей мебели.

Как сообщили в миасском Собрании депутатов, прием документов от претендентов на должность мэра открыли 13 марта, но за первые дня заявку подал единственный кандидат. Впрочем, у потенциальных градоначальников еще есть время: документы от них будут ждать до 24 марта. Решение о регистрации кандидатов примут на предварительном заседании конкурсной комиссии, после того, как проверят все бумаги.

Напомним, бывший мэр Миасса Григорий Тонких подал в отставку за несколько месяцев до того, как должны были истечь его полномочия. И.о. главы города удалось выбрать только со второй попытки. Им стал глава городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru