В Миассе назначили врио главы города

Дмитрий Проскурин. Фото: Собрание депутатов Миасского ГО

Временно исполняющим обязанности главы Миасса будет председатель городского Собрания депутатов Дмитрий Проскурин. Такое решение члены Собрания приняли 6 марта.

Вместо Дмитрия Проскурина депутатами временно будет руководить его первый заместитель Сергей Сесюнин.

Дмитрию Проскурину 45 лет, он уроженец Миасса. Закончил ЮУрГУ, по образованию — специалист по электромеханике. Работал в миасском «ГРЦ Макеева». Городское Собрание депутатов возглавил в 2020 году.

Напомним, 3 марта депутаты приняли отставку Григория Тонких с поста мэра Миасса. Но врио главы города с первой попытки выбрать не смогли: ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.

Полномочия экс-мэра Григория Тонких истекали в сентябре, но он решил покинуть свой пост досрочно.

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