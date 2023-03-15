Иностранец, который пьяным сел за руль и угробил двух женщин в Коркино, попросился на свободу

Водитель не справился с управлением и влетел в забор. Фото: vk.com/korkinolive

Челябинский областной суд оставил под стражей иностранца, который устроил смертельное ДТП в Коркино. В мае прошлого года он пьяным и без прав сел за руль «Мерседеса». Мужчина значительно превысил скорость, не справился с управлением и влетел в железный забор. Одна пассажирка скончалась на месте, вторая — чуть позже в больнице.

Адвокат просил освободить виновника аварии из-под стражи, но суд встал на сторону прокурора. Мера пресечения для мужчины осталась неизменной.

— По результатам апелляционного рассмотрения обвиняемый останется под стражей до 22 марта, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Затем будет решаться вопрос о продлении меры пресечения. Мучжина обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения».

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В Сосновский райсуд предали дело другого лихача-мигранта. 40-летний бесправник, приняв на грудь, решил прокатиться на автомобиле друга. При этом, у него не было водительских прав. На скорости около 100 км/ч он потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Женщина-водитель умерла в больнице на вторые сутки после ДТП. Тяжелые травмы также получила 8-летняя девочка.

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