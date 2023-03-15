В Златоусте боятся за жизни детей из-за сосулек над крыльцом поликлиники

Сосульки висят над крыльцом детской поликлиники. Фото: Сергей Хадеев.

Жители Златоуста бьют тревогу: над крыльцом детской поликлиники висят сосульки. Южноуральцы боятся еще одной трагедии. И требуют сбить наледь с крыши.

– Сосульки висят над детской поликлиникой. Создается угроза жизни детей и их родителей, которые ходят в поликлинику, – написал в сообществе «Текслер, помоги» Сергей Хадеев.

Адрес «проживания» достаточно больших сосулек – Северо-Запад Златоуста, 1 квартал, дом 7.

Напомним, 10 марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района погиб 12-летний школьник. На него с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упала льдина. Следствие проводит проверку по этому факту. Но и власть не осталась в стороне - глава района уже подал в отставку, а губернатор предупредил остальных.

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