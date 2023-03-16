В Челябинской области устроили взрыв на реке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области пытаются предотвратить весенний паводок. В окрестностях села Варна для этого устроили взрыв.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, эксперты пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудниками районной администрации определили места на реке Нижний Тогузак, де особенно велик риск появления ледяных заторов. Чтобы паводковые воды не скапливались, решили сломать лед на реке.

— Специалисты Центрального военного округа произвели подрывы ледовой толщи, а сотрудники МЧС обеспечивали безопасность проводимых работ, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее в Челябинской области со скал вручную спустили снег, чтобы предотвратить сход лавин. Одну лавину, впрочем, предотвратить не успели, снег сошел на поселок.

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