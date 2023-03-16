Компания «Транснефть-Урал» собирается построить офис с автостоянкой на берегу реки Миасс в Челябинске

По проекту, офис разместится на первой линии у реки Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Транснефть-Урал» собирается возвести в Челябинске новое административное здание со встроенной стоянкой на 40 мест. Проект строительства направили на публичные слушания. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Слушания пройдут 23 марта в Доме архитектора.

Под застройку хотят отдать участок на берегу реки Миасс. С одной стороны он будет ограничен береговой линией, а с трех других — улицами Косарева, Северо-Крымской и Университетской набережной.

Площадь застройки составит до 7,6 тыс. квадратных метров, а площадь занятых офисами помещений — до 6 тыс. квадратных метров

В проекте указано, что территория, на которой хотят построить здание, является рекреационной зоной интенсивного общественною использования. По всей видимости, проект строительства придется каким-то образом согласовать с планами мэрии по благоустройству набережной Миасса. Берег реки в первую очередь собрались приводить в порядок как раз на участке от Свердловского проспекта по направлению к северо-западу.

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