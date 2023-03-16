Это не шутка: с 1 апреля на маршруте №123 Челябинск-Копейск станет в 4 раза больше автобусов

На 123 маршруте будет 16 автобусов большого класса. Фото: t.me/cheltrans

С 1 апреля на маршруте № 123 Челябинск-Копейск добавят автобусов и сократят интервал до 10 минут. Об этом рассказал замдиректора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Константин Соколов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Количество автобусов на магистральном маршруте № 123 увеличится до 16. Сейчас там работают 4 автобуса большого класса, — рассказал Константин Соколов.

Напомним, в ноябре прошлого года на маршрут № 123 вернули автобусы большого класса. Сейчас, при наличии четырех транспортных средств на маршруте, интервал движения составляет 30 минут.

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