В Челябинской области уволилась учитель, ударившая шестиклассника во время урока

Учитель сделала замечание школьнику, а тот его проигнорировал. Фото: скрин видео Регион 74 | Южный Урал и Челябинск/vk.com

Извинилась, а потом уволилась. 62-летняя учитель математики школы в поселке Петропавловский Верхнеуральского района, которая вчера на уроке ударила шестиклассника, уволилась по собственному желанию. Об этом КП-Челябинск сообщили в администрации Верхнеуральского района.

— Ситуация произошла еще вчера, 15 марта. На уроке учитель сделала замечание ученику, но он не отреагировал. Сегодня в школе было собрание, на котором присутствовали и родители учащегося. Им и ученику были принесены извинения, - сообщили КП-Челябинск в администрации Верхнеуральского района. – Сегодня же учитель математики написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Добавим, что к расследованию инцидента подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка, а также правоохранительные органы. О ситуации стало известно, когда в сети появилось видео – его записали одноклассники.

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