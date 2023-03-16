Что произошло - выясняют правоохранительные органы. Фото: скрин видео Регион 74 | Южный Урал и Челябинск/vk.com

В поселке Петропавловский Верхнеуральского района Челябинской области учитель ударила шестиклассника. Видео записали одноклассники, и оно попало в Сеть. Судя по записи, все происходит прямо во время урока, но так как видео короткое, разобрать причину, побудившую преподавательницу пойти на жестокость, сложно. Во всем этом теперь будет разбираться аппарат уполномоченного по правам ребенка и правоохранительные органы.

На видео учитель подходит к ученику, который сидит за партой и дает затрещину со словами «Совсем что ли?!». На заднем фоне одноклассники возмущенно восклицают, а другие – хихикают. В паблике «Регион-74», в чьем распоряжении оказалась запись, сообщают, что это далеко не первый случай, когда учитель математики поднимает руку на ребенка по разным причинам: хулиганство или плохая учеба.

Как сообщила журналисту КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, в школе сейчас идет проверка, к которой подключилась и полиция, и администрация Верхнеуральского района.

А вот мнения южноуральцев о ЧП разделились. Одни подписчики уверенно говорят, что если есть видеозапись – значит, учителя спровоцировали. Другие уверены, что в любом случае поднимать руку на детей нельзя.

— Это что вообще такое... Люди, что с нами стало?!? То ученики совсем обнаглевшие в доску, то учителя неадекватные... Можно просто быть людьми? Учителями добрыми, и учениками воспитанными, — задается вопросом под постом с видео Ирина.

Мы направили запрос в Министерство образования Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило.

Обновлено.

— Ситуация произошла еще вчера, 15 марта. На уроке учитель сделала замечание ученику, но он не отреагировал. Сегодня в школе было собрание, на котором присутствовали и родители учащегося. Им и ученику были принесены извинения, - сообщили КП-Челябинск в администрации Верхнеуральского района. – Сегодня же учитель математики написала заявление на увольнение по собственному желанию.

К делу подключился Следственный комитет Челябинской области. Как сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Верхнеуральского района. По итогам, будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. В прокуратуре также сообщили, что отделе полиции района зарегистрирован рапорт инспектора ПДН. Теперь сотрудники полиции проверят, есть ли в действиях педагога признаки административного нарушения по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои без вреда здоровью). Ход проверки также находится на контроле в прокуратуре района.

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