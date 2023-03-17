Остались без привилегий: детей из поселка «Белый хутор» Челябинском не могут записать в новый «IT-лицей»

В новой школе, которую строили специально для жителей загородных микрорайонов, отказываются записывать в классы местных детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители загородного микрорайона «Белый хутор» под Челябинском возмущены тем, что их дети не смогут учиться в новом «IT-лицее», который открыли в январе в соседнем микрорайоне «Твоя привилегия». Радость от долгожданного события длилась недолго. Вместо того, чтобы ходить в школу через дорогу, ученикам придется дважды в день проделывать 17-километровый путь до Кременкуля – дети оказались прикреплены к местной школе.

В постановлении о закреплении образовательных учреждений за территориями, опубликованном на сайте управления Сосновского района, сообщается, что к IT-лицею относится только микрорайону «Привилегия».

Скрин с сайта Sosnruo.educhel.ru

– Мы не занимаемся распределением мест, у нас нет своих школ, они муниципальные. Это делает муниципалитет, только он может прикрепить территорию к определенной школе. И только они могут дать правовую оценку и объяснить, почему так сделано, – прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что находится на аппаратном совещании и прокомментировать ситуацию сможет позже.

В администрация Кременкульского сельского поселения, куда входит микрорайон «Белый хутор», дать комментарий также не смогли — руководство весь день на совещаниях.

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