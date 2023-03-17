Есть игровые приставки и репетиторы: в челябинском ТРЦ открыли бесплатный досуговый центр для подростков

Фото: Наталья Котова/t.me

В челябинском ТРЦ «Фокус» 17 марта начал работать досуговый центр «Моя территория». Он предназначен для подростков.

Центр занял площадку на четвертом этаже, где прежде располагался фуд-корт. Многие школьники свободное время проводят, гуляя по ТРЦ, так что им даже не придется изменять привычное место встреч.

Как рассказала мэр Челябинска Наталья Котова, руководитель «Фокуса» бесплатно предоставил мэрии площадку.

— Планируем открывать такие центры и в других челябинских ТРК, — сообщила глава Челябинска.

В «Моей территории» школьники смогут бесплатно поиграть на приставке или поработать за компьютером. Есть настольный футбол и аэрохоккей. Желающим предлагают позаниматься с репетиторами по разным предметам или получить консультацию психолога. А еще в центре обещают устраивать мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Ранее в Челябинске открыли ресурсный центр помощи детям. Там есть пол с дополненной реальностью и интерактивный физкультурный комплекс.

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